اقتحامات واعتقالات في الضفة.. إسرائيل تداهم عشرات البلدات

شهدت الضفة الغربية المحتلة، فجر السبت، حملة اقتحامات واسعة نفذتها القوات الإسرائيلية في عشرات البلدات والمناطق، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات، بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، خاصة في قرية فرعتا شرق مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات عسكرية في محافظات جنين ونابلس وطوباس وقلقيلية والقدس المحتلة، إضافة إلى مناطق أخرى، وسط انتشار عسكري مكثف وتفتيش منازل ومخيمات نازحين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 8 فلسطينيين أصيبوا خلال هجوم نفذه مستوطنون على قرية فرعتا شرق قلقيلية، بينهم 6 إصابات بالرصاص الحي.

وفي بلدة تل جنوب نابلس، اعتقل الجيش الإسرائيلي أكثر من 40 فلسطينيًا خلال عملية اقتحام واسعة، وفق ما نقلته إذاعة “صوت فلسطين” الرسمية.

وأضافت الإذاعة أن القوات الإسرائيلية استولت على أحد المناازل وحولته إلى مركز تحقيق ميداني، وواصلت عمليات المداهمة والتفتيش، مع فرض حصار على البلدة من مختلف الجهات.

وجاءت الاعتقالات في بلدة تل بعد يوم من هجوم نفذه مستوطنون، قالت مصادر فلسطينية إنه جرى بحماية الجيش الإسرائيلي، وأسفر عن مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين، فيما قُتل إسرائيليان خلال إطلاق نار وقع أثناء تصدي الأهالي للهجوم، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وعقب أحداث بلدة تل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القوات داهمت منزل منفذ عملية بلدة تل، وبدأت أعمال المسح الهندسي تمهيدًا لهدمه، كما أجرت تحقيقات ميدانية مع عشرات الفلسطينيين واعتقلت عددًا منهم لاستكمال التحقيقات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” بأن الجيش الإسرائيلي فرض قيودًا على مراسم تشييع جثامين الفلسطينيين الأربعة الذين قتلوا الجمعة في بلدة تل، مشيرة إلى أن عددًا محدودًا من الأهالي شاركوا في التشييع بسبب القيود المفروضة.

وفي البلدة نفسها، قالت مصادر محلية لوكالة “الأناضول” إن الجيش الإسرائيلي اقتلع مئات أشجار الزيتون وجرف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية خلال العملية العسكرية.

وفي محافظة قلقيلية، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته في حي النقار، حيث داهم منازل المواطنين واعتقل المواطن سمير حوراني، بحسب مصادر محلية.

كما شهدت قرية فرعتا اعتداء للمستوطنين أدى إلى إصابة 8 فلسطينيين، بينهم 6 بالرصاص، وفق بيان للهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 6 فلسطينيين على الأقل خلال حملة مداهمات واسعة شملت عددًا من البلدات والقرى، بينها الزبابدة وقباطية ويعبد وفقوعة وبرقين وجلبون وجلقموس.

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية داهمت منازل عدة واعتقلت الشابين طايع زكارنة وجهاد السعدي، إضافة إلى شاب آخر من سكنات النازحين في محيط الجامعة العربية الأمريكية.

وفي نابلس، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدات بيت فوريك وتل واللبن الشرقية جنوب المدينة، وأطلقت قنابل الصوت خلال اقتحام اللبن الشرقية، كما انتشرت قوات إسرائيلية أمام مدخل مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، واقتحمت بلدة كفر عقب.

وفي طوباس، اقتحمت القوات الإسرائيلية المدينة ومخيم الفارعة، ونفذت عمليات مداهمة واسعة للمنازل، فيما شهدت المدينة انتشارًا عسكريًا وتحركات متواصلة.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 13 فلسطينيًا من مناطق مختلفة في محافظة رام الله والبيرة، وفق وكالة “وفا”.

وفي جنوب الضفة الغربية، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة الخليل واعتقل 8 فلسطينيين، كما نفذ حملة اعتقالات في بيت لحم أسفرت عن اعتقال 3 فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الجمعة أنه سينفذ نشاطًا عملياتيًا واسعًا في الضفة الغربية على خلفية أحداث بلدة تل.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدًا متواصلًا في عمليات الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة خلال أكتوبر 2023.

ووفق معطيات فلسطينية رسمية، قتل أكثر من 1182 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023، وأصيب الآلاف، فيما تجاوز عدد المعتقلين 24 ألف شخص.

وتشير المعطيات نفسها إلى مقتل 87 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، وسط استمرار التوتر الأمني والعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدن وبلدات الضفة.

يائير غولان يحذر: حكومة نتنياهو تحول الضفة الغربية إلى “برميل بارود” يهدد أمن إسرائيل

حذر زعيم حزب “الديمقراطيين” الإسرائيلي يائير غولان، اليوم السبت، من أن سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية تدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر، معتبرًا أنها تحولها إلى “برميل بارود” يهدد أمن إسرائيل.

وقال غولان في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إن حكومة نتنياهو ووزيريها بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير تعمل على خلق واقع قابل للانفجار في الضفة الغربية، محذرًا من تداعيات استمرار التصعيد.

وأضاف أن “مستوطنين متطرفين” يعملون منذ أشهر، بحسب تعبيره، بشكل منهجي على خلق الاحتكاك وإشعال الأوضاع، بهدف جر الجيش الإسرائيلي والدولة إلى مواجهة أوسع.

واتهم غولان الحكومة الإسرائيلية بعدم اتخاذ إجراءات لوقف هذه التحركات، قائلًا إنها تمنح المستوطنين، بحسب وصفه، الدعم والتشجيع، إلى جانب الإعلان عن إقامة مزيد من البؤر الاستيطانية والمزارع غير القانونية.

وجاءت تصريحات غولان في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس تنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية واندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

وأسفرت المواجهات، وفقًا للمعلومات الواردة، عن مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين، فيما قُتل إسرائيليان خلال إطلاق نار وقع أثناء التصدي للهجوم.

وفي السياق ذاته، واصل الجيش الإسرائيلي تشديد إجراءاته العسكرية في محافظات شمال الضفة الغربية، عبر تكثيف الحواجز العسكرية وإغلاق البوابات الحديدية، ما أدى إلى تقييد حركة المواطنين وفصل عدد من المحافظات عن بعضها.

وذكرت وكالة “سما” أن القوات الإسرائيلية أقامت حواجز على طرق رئيسية تربط محافظة نابلس بباقي مناطق الضفة، من بينها طريق حوارة وطريق جيت وشارع 55، كما أغلقت مداخل مدينة نابلس.

تركيا تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وتطالب بمحاسبة المسؤولين

أدانت وزارة الخارجية التركية تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووصفتها بأنها أعمال “إرهاب استيطاني غير قانوني”، محذرة من استمرار تداعيات الهجمات التي تستهدف الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان نقلته وسائل إعلام، إن مقتل أربعة فلسطينيين على يد مستوطنين إسرائيليين في 24 يوليو يمثل نتيجة لما وصفته بـ”سياسة الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة”، متهمة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتشجيع هذه الممارسات.

وأكدت الخارجية التركية أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية اتخاذ خطوات عاجلة لضمان عدم إفلات مرتكبي الاعتداءات بحق الفلسطينيين من العقاب، مشددة على ضرورة محاسبة المستوطنين وكل من يدعم أعمال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

ودعت أنقرة إلى تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة، مطالبة بتحرك دولي يهدف إلى وقف ما وصفته بالاعتداءات المتزايدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويأتي الموقف التركي في ظل استمرار التوترات في الضفة الغربية، حيث تتواصل أعمال العنف المرتبطة باعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وسط دعوات دولية متكررة لحماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى مقتل أربعة فلسطينيين في قرية تل بنابلس قرب مدينة نابلس، في حادثة أثارت إدانات فلسطينية ودعوات لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات التي تستهدف السكان الفلسطينيين.

مقتل مدير شرطة شمال غزة العميد عبد الناصر المقادمة بقصف إسرائيلي في حي الشيخ رضوان

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، مقتل مدير شرطة محافظة شمال غزة العميد عبد الناصر محمد المقادمة، إثر قصف إسرائيلي استهدفه في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وقالت الوزارة في بيان إن العميد المقادمة، البالغ من العمر 54 عامًا، قُتل جراء استهداف نفذته طائرات إسرائيلية، موضحةً أن القصف أصابه “بشكل مباشر أثناء وجوده في حي الشيخ رضوان”.

واعتبرت وزارة الداخلية في غزة أن الحادث يأتي ضمن ما وصفته بـ”الخروقات اليومية” لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

هذا ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر 2025، عقب مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناءً على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وفي 14 يناير 2026، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة.

وتتضمن المرحلة الثانية، بحسب الخطة، إدخال مساعدات غذائية إلى القطاع بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، والعمل على إعادة الإعمار، إلى جانب تشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف “مجلس السلام”.

وكانت حركة حماس أعلنت في 13 أكتوبر 2025 إطلاق سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها، وعددهم 20 شخصًا، كما سلمت لاحقًا عددًا من جثث المحتجزين، فيما أفرجت إسرائيل بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني، ضمن ترتيبات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.