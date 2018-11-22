اقتحام مُسلح لمحطة فرعية في حقل الشرارة والسطو على 3 سيارات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأربعاء، أن مسلحين هاجموا محطة فرعية في حقل الشرارة النفطي يوم الثلاثاء، مؤكدة أن الإنتاج لم يتأثر.

حيث أكدت شركة أكاكوت التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في بيان أن المحطة الفرعية بحقل الشرارة النفطي (B-6NC-186) قد تعرضت لهجوم من قبل مجموعة مسلحة مكونة من 8 أفراد.

كما أفادت الشركة بأن هذا الهجوم لم يسفر عن أي إصابات بين العاملين ولم يؤثر على عمليات الإنتاج، مشيرةً إلى أن المجموعة المسلحة سرقت ثلاث سيارات تابعة لها، إضافة إلى هواتف العاملين في مكان الحادثة، والذين تم إجلاؤهم لاحقاً إلى أماكن آمنة.

من جهتها دعت المؤسسة الليبية للنفط كل الجهات المعنية إلى دعم المساعي الرامية إلى حماية المنشآت النفطية وكل العاملين في القطاع.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله: