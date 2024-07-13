اقتصاد ليبيا قوي.. شائعات الإفلاس كاذبة تماماً

نفى المحلل الاقتصادي سامي رضوان بشكل قاطع ما يتم تداوله من شائعات نُشِرت في تقرير على أحد وسائل الإعلام حول اقتراب ليبيا من الإفلاس، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى تحقيق أغراض سياسية خبيثة.

وأكد رضوان في تصريح لـ”عين ليبيا” قوة الاقتصاد الليبي وثرائه الهائل، مُشيراً إلى موارد البلاد الغنية، وخاصةً النفط الذي لا يزال سلعة أساسية ذات طلب مرتفع، مما يمنح ليبيا ميزة كبيرة.

وشدّد المحلل الاقتصادي على صحة توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى نمو الاقتصاد الليبي بنسبة 8% تقريبًا في عام 2024، وهو مؤشر إيجابي للغاية يُظهر متانة الاقتصاد الليبي.

إضافةً إلى ذلك، يُشير رضوان إلى احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف ليبيا المركزي والتي تتجاوز 134.5 مليار دولار، مما يُعزز استقرار الاقتصاد ويُؤكد قدرته على مواجهة التحديات.