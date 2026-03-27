ليبيا تسجل اكتشافاً نفطياً واعداً في «حوض غدامس»

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عن اكتشاف نفطي جديد في حوض غدامس غرب ليبيا، بعد تسجيل بئر استكشافية معدلات إنتاج فاقت التوقعات، في خطوة تعزز فرص زيادة الإنتاج في المنطقة.

وأوضحت الشركة في بيان اطّلعت عليه منصة عين ليبيا أن البئر الاستكشافية التي تحمل الرمز B1-NC216A ضمن القطعة NC216 حققت تدفقات تجاوزت 2000 برميل يوميًا، وهو ما يشير إلى وجود مكامن نفطية ذات جدوى إنتاجية واعدة.

ويأتي هذا الاكتشاف في إطار الجهود التي تقودها المؤسسة الوطنية للنفط لتوسيع أنشطة الاستكشاف وإدخال مناطق جديدة ضمن خارطة الإنتاج، بما يدعم الاحتياطيات الوطنية ويسهم في رفع مستويات إنتاج النفط.

وأكدت الشركة أن النتائج الإيجابية تحققت نتيجة الاعتماد على تحليلات متقدمة لبيانات المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد، إلى جانب دراسات جيولوجية ومكمنية مفصلة، وهو ما ساعد على تحسين دقة تحديد مواقع الحفر واختيارها.

كما أشارت الشركة إلى استعدادها لحفر بئر إضافية خلال الأيام المقبلة في المنطقة ذاتها، مع توقعات بأن يسهم ذلك في رفع مستوى الإنتاج إلى أكثر من 4000 برميل يوميًا.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة الشركة مصطفى محمد هماد تأكيده أن النتائج المسجلة تعكس تطور القدرات الفنية والتشغيلية لدى الشركة، مشددًا على استمرار العمل لتحويل المنطقة إلى موقع إنتاجي رئيسي في قطاع النفط الليبي.

ويرى مراقبون في قطاع الطاقة أن هذه التطورات تمثل دعمًا مهمًا لجهود استقرار الإنتاج في ليبيا، خاصة أن قطاع النفط يشكل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة والركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.