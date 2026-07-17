اكتشاف نفطي واعد.. «الإعصار» يضيف 195 مليون برميل للاحتياطيات النفطية الليبية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تجارية اكتشاف “الإعصار” الواقع في الامتياز 103، الذي حققته شركة “أو إم في” النمساوية، وذلك عقب الانتهاء من حفر البئر B1-106/4 واستكمال تقييم خطة التطوير التي قدمتها الشركة للمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن نتائج الدراسة أكدت الجدوى التجارية للاكتشاف، مبينةً أن المخزون الكلي يُقدَّر بنحو 195 مليون برميل من النفط في مكمني “السبيل” العلوي و”السبيل” السفلي.

وأضافت المؤسسة أن القدرة الإنتاجية المتوقعة للاكتشاف تصل إلى نحو 5 آلاف برميل من النفط يوميًّا، بما يعزز الإنتاج من منطقة الامتياز ويدعم القطاع النفطي في ليبيا.

وأشارت المؤسسة إلى أن شركة الزويتينة للعمليات النفطية ستتولى تنفيذ أعمال تطوير الاكتشاف بصفتها المشغل، تمهيدًا لوضعه على الإنتاج في أسرع وقت، مستفيدةً من قرب موقع الاكتشاف من التسهيلات السطحية القائمة، وهو ما يسهم في تسريع عمليات التطوير والإنتاج.

يُعد الامتياز 103 من مناطق الاستكشاف والإنتاج النفطية في ليبيا، فيما تواصل المؤسسة الوطنية للنفط العمل مع الشركات الشريكة لتعزيز عمليات الاستكشاف وتطوير الاكتشافات الجديدة، بهدف زيادة معدلات الإنتاج ودعم استقرار إمدادات النفط الليبية.