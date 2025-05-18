الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لتأمين العاصمة طرابلس

تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، تنفيذ خططها الأمنية اليومية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في العاصمة طرابلس، من خلال تكثيف الدوريات الأمنية، وتأمين المرافق الحيوية، وتنظيم الحركة المرورية، وضبط المخالفين والخارجين عن القانون.

وأشادت الوزارة بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الشرطة في مختلف مناطق العاصمة، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل الأمني بوتيرة عالية لضمان استتباب الأمن وتعزيز الشعور بالطمأنينة لدى المواطنين.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى التعاون الكامل مع رجال الأمن، مؤكدة أن تحقيق الأمن مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمواطنين.