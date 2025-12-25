الأجواء باردة بالشمال واستقرار بدرجات الحرارة في بقية المناطق

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن مناطق الشمال الغربي، خاصة المناطق الجبلية، تشهد اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 أجواء باردة نسبياً، حيث تتراوح درجات الحرارة خلال النهار بين 14 و21 مْ، بينما تسجل بقية مناطق البلاد بين 17 و25 مْ.

وذكر المركز أن درجات الحرارة ستشهد تراجعًا طفيفًا على الشمال الغربي ابتداءً من مساء السبت، في حين تبقى مستقرة دون تغير كبير على بقية مناطق البلاد.

تفاصيل الحالة الجوية حسب المناطق:

راس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة: السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر مساء السبت على ساحل مصراتة وسرت مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول تدريجيًا يوم السبت إلى جنوبية غربية وشمالية غربية معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و21 مْ.

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر مساء السبت على ساحل مصراتة وسرت مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول تدريجيًا يوم السبت إلى جنوبية غربية وشمالية غربية معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و21 مْ. الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الجبل الأخضر، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول مساء السبت إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة تتراوح بين 16 و23 مْ.

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الجبل الأخضر، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول مساء السبت إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة تتراوح بين 16 و23 مْ. الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة: السماء صافية، وتتكاثر يوم الغد على مناطق سبها وأوباري ومرزق والقطرون وغات، والرياح متغيرة إلى شمالية شرقية خفيفة تتحول السبت إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة بين 19 و24 مْ.

السماء صافية، وتتكاثر يوم الغد على مناطق سبها وأوباري ومرزق والقطرون وغات، والرياح متغيرة إلى شمالية شرقية خفيفة تتحول السبت إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة بين 19 و24 مْ. الواحات – السرير – تازربو – الكفرة: السماء صافية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة تتراوح بين 18 و25 مْ.

وأشار المركز إلى أن التراجع الطفيف في الحرارة على الشمال الغربي سيبدأ مساء السبت، مع تكاثر السحب يوم الأحد على بعض مناطق الشمال الشرقي واحتمال سقوط أمطار خفيفة.