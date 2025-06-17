الأجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق البلاد حتى نهاية الأسبوع

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء صيفية معتدلة على معظم مناطق البلاد، وبيّن أن درجات الحرارة نهارًا ستكون ضمن معدلاتها لهذا الشهر، حيث تسجل على مناطق الساحل بين 27 و31 درجة مئوية، وفي المناطق الداخلية بين 33 و37 درجة، بينما تصل في الجنوب إلى ما بين 35 و41 درجة مئوية.

وأشار إلى تكاثر السحب يوم الخميس على بعض مناطق الشمال الغربي، يصاحبها أحيانًا خلايا رعدية خاصة على المناطق الجبلية.

وذكر المركز أن مناطق راس جدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستشهد سماء صافية تتكاثر فيها السحب مساء الأربعاء، مع ظهور سحب رعدية يوم الخميس خاصة في المناطق الجبلية، مع رياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا خلال المساء، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و31 درجة على الساحل، و33 إلى 37 درجة في الدواخل، مع تراجع بسيط في الحرارة يوم الخميس.

أما مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد فستشهد سماء صافية إلى قليلة السحب مع رياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، ودرجات حرارة بين 27 و31 درجة.

وفي المناطق الصحراوية مثل الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، يكون الطقس صافياً إلى قليل السحب مع تكاثر أحيانًا للسحب مساءً على غات، ورياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية قد تنشط أحيانًا مسببة أثراً للأتربة والرمال، ودرجات حرارة بين 37 و41 درجة.

أما مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة فتشهد سماء صافية مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات حرارة بين 35 و38 درجة.

وأكد المركز أن حالة الطقس ستبقى مستقرة دون تغيرات كبيرة حتى بداية الأسبوع القادم، مشيرًا إلى تحديث النشرة الجوية كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغييرات تستوجب ذلك، مع التنويه بعدم الاعتماد إلا على آخر تحديث رسمي.