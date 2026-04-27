الأجواء متقلبة والحرارة متفاوتة بين مناطق البلاد

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، التابع لوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، نشرة جوية تتضمن توقعات الحالة الجوية ابتداءً من يوم الاثنين 27 أبريل 2026 وخلال اليومين القادمين، مشيرًا إلى تذبذب في درجات الحرارة بين الارتفاع والاعتدال على مختلف مناطق البلاد.

وأوضح المركز أن مناطق الغرب الليبي تشهد خلال ساعات النهار تذبذبًا في درجات الحرارة، حيث تتراوح على مناطق الدواخل والجنوب الغربي بين 30 و38 درجة مئوية، بينما تسجل المناطق الساحلية درجات تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية، مع أجواء غائمة أحيانًا ونشاط للرياح الشرقية والجنوبية على فترات متقطعة، وهو ما يثير الأتربة في بعض المناطق.

وبيّن أن درجات الحرارة تبقى معتدلة على مناطق الشمال الشرقي والجنوب الشرقي، مع توقعات بانخفاضها في المناطق الغربية بداية من يوم الغد، مقابل تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة خلال اليومين القادمين على أغلب مناطق الشرق الليبي.

وفي تفاصيل الحالة الجوية حسب المناطق، أشار المركز إلى أن رأس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة تشهد سماءً قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، مع رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، ودرجات حرارة تتراوح بين 25 و28 درجة على السواحل، وبين 30 و34 درجة على الدواخل، مع تراجع تدريجي في الحرارة يوم الغد.

أما مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد فتسودها أجواء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح متغيرة الاتجاه بين شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات حرارة تتراوح بين 21 و24 درجة مئوية، مع توقع ارتفاعها خلال اليومين القادمين خاصة على مناطق الخليج وإجدابيا.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة تنشط أحيانًا، ودرجات حرارة تتراوح بين 32 و38 درجة مئوية، مع تسجيل زيادة طفيفة يوم الغد على أغلب المناطق وتراجع على غدامس والحمادة.

أما مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة فتشهد أجواء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، مع رياح متغيرة الاتجاه بين شمالية شرقية وجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات حرارة تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية، مع ارتفاع تدريجي بداية من يوم الغد.

وأشار المركز إلى أن النظرة المستقبلية تشير إلى أجواء معتدلة مع نهاية الأسبوع على أغلب مناطق البلاد، خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة.