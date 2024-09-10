الأردنيون ينتخبون أعضاء مجلس النواب الجديد

بدأ الناخبون في الأردن اليوم، الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، لانتخاب برلمانهم العشرين، حيث يتنافس 1634 مرشحا.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن “عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات يبلغ نحو 5115219 ناخبا مسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية، فيما يبلغ عدد مراكز الاقتراع 1649 مركزاً”.

وبحسب الوكالة، “قسم نظام الدوائر الانتخابية كافة مناطق الأردن إلى 18 دائرة انتخابية محلية، يحصل المرشحون فيها على 97 مقعداً، فيما تتنافس القوائم المترشحة ضمن دائرة انتخابية عامة على مستوى البلاد على 41 مقعداً، ليصبح مجموع مقاعد البرلمان الجديد 138 مقعداً”.

وبحسب وكالة عمون، “ترشح للقائمة العامة، ضمن القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية، 697 مترشحا ومترشحة، بواقع 505 من الذكور، و192 من الإناث، في حين بلغ عدد المترشحين في الدوائر المحلية 937 مترشحا ومترشحة، من بينهم 747 مترشحا من الذكور، و190 من الإناث، وبلغ عدد القوائم التي تقدمت للترشح 172 قائمة على مستوى الدوائر المحلية، بينما بلغ عدد القوائم المترشحة على الدائرة العامة الحزبية 25 قائمة”.

هذا وتعد هذه الانتخابات الأولى في البلاد، عقب التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان الأردني في يناير 2022، على قانوني الانتخاب والأحزاب، وتجرى الانتخابات التي ترشح لها 1634 مترشحا ومترشحة للدوائر المحلية والوطنية على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب، وتُغلق صناديق الاقتراع عند تمام الساعة السابعة مساءً، دون أي تمديد، وفقَا لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022، على أن يتم بدء الفرز فور إغلاق الصناديق، فيما يتم إعلان النتائج خلال 48 ساعة بعد إغلاق الصناديق”.

و”يراقب العملية الانتخابية أكثر من 61 منظمة، بإجمالي نحو 700 مراقب يتبعون لبعثات رقابة دولية وجهات تمثل سفارات ومنظمات دولية عاملة في الأردن، كمراقبين دوليين ضيوف، ومؤسسات رقابية محلية وعربية ودولية مستقلة، وهيئات تابعة لمنظمات إقليمية ودولية ذات تجربة بمراقبة الانتخابات في دول العالم”.

يذكر أن البرلمان في الأردن ينقسم إلى شقين، هما: مجلس الأعيان ويعينه الملك، ومجلس النواب المنتخب، ويتألف مجلس الأعيان، بما فيه الرئيس، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب، ويعين الملك الأعضاء والرئيس مباشرة، وفق الدستور.

وفي أبريل الماضي دعا ملك الأردن عبد الله الثاني إلى إجراء الانتخابات النيابية للمجلس الـ20، وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات العاشر من سبتمبر 2024 موعدا لها.

وأُجريت انتخابات مجلس النواب الأخيرة في 2020 بمشاركة 1674 مرشحا، في ظل إجراءات استثنائية، حيث كانت البلاد تحت تأثير وباء كورونا الذي تفشى في العالم آنذاك.