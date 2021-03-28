الأردن: إدخال 7 بواخر أغنام عبر منافذ أخرى بينها سوريا بعد إغلاق قناة السويس

المملكة الأردنية أعلنت أنه يدرس بدائل عن قناة السويس لإدخال 7 بواخر محملة بالأغنام إلى المملكة خلال يومين كحد أقصى، على خلفية اختناق حركة الملاحة بالقناة بعد جنوح سفينة.

ووفق ما ذكرت صحيفة عمون الأردنية عن وزير الزراعة الأردني حنيفات، قال: إن البواخر محملة بـ 85 ألف رأس من الأغنام، وسيتخذ قرار بإدخالها من منافذ أخرى غير قناة السويس إما اليوم أو غدا الأحد على أبعد تقدير إذا لم تعوم السفينة العالقة في قناة السويس إثر جنوحها.

وأضاف أن إدخال حمولة البواخر عبر سوريا هو أحد الخيارات التي تدرسها الوزارة.

وأكد الحنيفات أن أسعار اللحوم لن تتأثر بهذا الإغلاق، مشيرا إلى أن أمر عدم ارتفاع الأسعار وتوفر كميات الأغنام مهم جدا خاصة قبل حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا توفر الأعلاف والمياه للأغنام على متن البواخر، ما يضمن عدم نفوقها بسبب تأخر وصولها.