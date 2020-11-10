الأردن.. مجلس الأعيان يُؤكد حرص عمّان على تعزيز العلاقات مع قطر

رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، أكد عمق العلاقات الأخوية الأردنية القطرية، وحرص القيادة والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على إدامتها، والبناء عليها في جميع المجالات.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الفايز قوله، خلال استقباله في مكتبه بدار مجلس الأعيان السفير القطري لدى المملكة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، إن “العلاقات الأردنية القطرية تقوم على الاحترام بما يخدم مصالح البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

ودعا، إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الثنائية، مبينا أن “الأوضاع الراهنة التي تمر بها أمتنا، تستدعي تعزيز تعاونها ووحدتها لمواجهة التحديات المشتركة”.

وشدد على حرص المملكة على “وحدة الصف العربي، ووحدة دول مجلس التعاون الخليجي، والسعي إلى استمرار تعزيز الوفاق العربي، وتفعيل التنسيق المشترك بينهما خدمة للمصالح المشتركة والدفاع عنها”.

من جهته، قال السفير القطري إن “بلاده حريصة على استمرار العلاقات الأخوية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون المشترك مع الأردن”، واصفا العلاقات الثنائية بـ”القوية والمتينة القائمة على أسس ثابتة، والاحترام المتبادل، وكل ما شأنه خدمة قضايا أمتنا العادلة”.

وأضاف: “سنعمل مع الأردن بقوة لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وتفعيل التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، والسعي لدعم المشاريع والبرامج التي تسهم في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلدين”.