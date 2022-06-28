الأردن.. مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات جراء انفجار صهريج غاز

أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، ليلة الثلاثاء، عن مقتل 12 شخصا وإصابة 260 آخرين، من بينهم أردنيون وأجانب، من جراء انفجار صهريج يحتوي على غاز الكلورين في ميناء العقبة.

وذكر المركز أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ترأس اجتماعاً في غرفة العمليَّات في محافظة العقبة، بحضور وزيريّ الداخلية والصحة ومدير الخدمات الطبية الملكية والمسؤولين في العقبة، للوقوف على حيثيات حادث سقوط وانفجار صهريج الغاز، والجهود المبذولة للتعامل معه، موجها بفتح تحقيق بالحادث.

وبحسب المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، تعاملت الأجهزة المعنية مع حادث التسرب، وعزلت المنطقة المتأثرة من خلال فرض طوق بمسافة 500 متر، وإخلاء الشاطئ الجنوبي من المتواجدين، وتم فتح مستشفى ميداني وإسعاف الحالات المتأثرة، وتم إرسال 4 طائرات تابعة للقوات المسلحة، لتكون على أُهبة الاستعداد لإخلاء آية إصابات خطيرة.

وتعمل الجهات المعنية حالياً على تطهير مكان الحادث من آثار التسرب، تمهيدً لعودة الحياة إلى طبيعتها.

ونقل التلفزيون الأردني عن رئيس الوزراء قوله: “نتابع لحظة بلحظة تداعيات سقوط وانفجار صهريج الغاز في العقبة، ونشيد بجاهزيَّة جميع الكوادر من مختلف المؤسسات في التعامل مع الحادث بحرفية”.

وأفاد الأمن العام الأردني بإصابة 45 فردا بين مرتبات الأمن العام من الشرطة والدرك والدفاع المدني، والذين تعاملوا مع الحادث في لحظاته الأولى، 5 منهم لا زالوا قيد العلاج، وحالتهم متوسطة.

وأوضح أن 2500 ضابط وفرد و240 آلية متخصصة تابعة للأمن العام والدفاع المدني تعاملت مع الحادث، يرافقها فريق المواد الخطرة، وفريق الإنقاذ المائي.

وأشار إلى وجود فريقين من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية في الموقع للكشف وجمع العينات والأدلة.

وكانت وكالة “بترا” الأردنية للأنباء ذكرت أن الشرطة أطلقت تحذيرا عاجلا لمواطني العقبة بضرورة إغلاق النوافذ وعدم الخروج من المنازل.

ونقلت عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن “المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة”.

ونقلت الوكالة عن الناطق في وقت سابق أنه “وأثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم الاثنين، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله ما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع”.

وأضاف الناطق أنه “جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج”.

وأظهر مقطع فيديو حجم انتشار الغاز السام الذي شكل بقعة صفراء كبيرة، بعد تسربه في ميناء العقبة الأردني إلا أن اتجاه الريح بدأ يأخذها بعيدا عن المدينة.

وأظهر تسجيل تم تصويره بُعيد تسرب الغاز أن الغاز المتسرب يتجه بعكس اتجاه الشاطئ، وهو ما نقله موقع “خبرني” الأردني عن مدير موقع طقس العرب، محمد الشاكر، أن بيانات مطار الملك حسين في العقبة بعد حادثة تسرب الغاز، تشير إلى أن اتجاه الرياح يهُب من الشمال الغربي أي أنها من الشمال إلى الجنوب، وبما يعاكس اتجاه الشاطئ.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن مصادر أن الغاز المتسرب جراء انفجار الغاز في ميناء العقبة، هو غاز الكلورين المسال.

ويعد الكلور (بالإنجليزية: Chlorine) عنصرا نشيطا لافلزياً، ويوجد في الطبيعة بوفرة على شكل ملح في مياه البحر، وفي الصخور الملحية، وهو ثالث أكثر العناصر وفرة في المحيطات، ويحتل المرتبة 21 من حيث الوفرة في القشرة الأرضية، كما يوجد الكلور في جسم الإنسان على شكل أيون الكلوريد.