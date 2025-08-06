الأردن يطلق التعديل الوزاري الأول لـ«حكومة حسان».. كفاءات جديدة لمشاريع التحديث

أعلن مكتب رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسان، اليوم الأربعاء، عن إجراء تعديل وزاري واسع النطاق يشمل تقريبا ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التحديث الحكومي.

ويأتي هذا التعديل بهدف رفد الحكومة بقدرات جديدة تواكب متطلبات تسريع تنفيذ مشاريع التحديث الوطنية، خصوصاً البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد البيان الرسمي الصادر عن مكتب رئيس الوزراء أن التعديل يستهدف تعزيز كفاءة الفريق الحكومي، من خلال استقطاب شخصيات ذات خبرات وكفاءات تكنوقراطية عالية في قطاعات محددة، قادرة على تحقيق نتائج ملموسة في ملفات الأولوية الوطنية.

كما أشار إلى أن التعديل يركز على الوزارات ذات الصلة بالاقتصاد، الخدمات، والاستثمار، من بينها حقائب وزارية خدمية وسيادية على حد سواء.

وشدد البيان على أن التقييم الدقيق لأداء الوزراء السابقين كان أساسياً في صياغة هذا التعديل، حيث تبين الحاجة إلى تحسين سرعة الإنجاز في مسارات التحديث الثلاثة: الاقتصادي والسياسي والإداري.

وأوضح أن التعديل يمثل رسالة واضحة حول توجهات المرحلة المقبلة من العمل الحكومي، والتي تضع تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع التحديث الوطنية في مقدمة الأولويات.

وترددت تسريبات إعلامية محلية تفيد بأن رئيس الوزراء جعفر حسان اعتمد على معايير موضوعية في اختيار الأسماء الجديدة، والتي يغلب عليها الطابع التكنوقراطي والخبرة المتخصصة، بهدف تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق تطلعات الإصلاح والتنمية.

ويأتي هذا التعديل في ظل توجيهات ملكية هامة من العاهل الأردني لحكومة الرزاز، حيث تم التأكيد على أهمية رفع كفاءة الحكومة وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.