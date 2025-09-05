الأردن يفرج عن 8 جنود إسرائيليين اجتازوا الحدود

أعادت السلطات الأردنية ثمانية جنود إسرائيليين إلى تل أبيب بعد أن أوقفتهم قوات حرس الحدود الأردنية يوم 27 أغسطس 2025، إثر اجتيازهم الحدود الأردنية عن طريق الخطأ، حسب ما أفاد مصدر رسمي أردني.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية الأردنية أجرت تحقيقات فورية مع الجنود، وتبين من خلالها أن دخولهم الأراضي الأردنية لم يكن متعمداً. وبعد استكمال الإجراءات القانونية والدبلوماسية، تم الإفراج عنهم وتسليمهم للجانب الإسرائيلي، وفقاً لاتفاقية التعاون الأمني والحدودي بين الطرفين، بحسب قناة سكاي نيوز.

تصعيد دبلوماسي أردني ضد إسرائيل

وبالتزامن مع هذه الحادثة، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى ضم معظم أراضي الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.

واعتبرت الخارجية الأردنية تلك التصريحات “تصعيداً خطيراً” و”خرقاً فاضحاً للقانون الدولي”، مؤكدة رفضها القاطع “لاقتحام سموتريتش للأراضي الفلسطينية المحتلة”، ولتصريحاته “العدائية والعنصرية” التي شملت تهديدات مباشرة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكد البيان الأردني أن “إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة”، مشدداً على أن مثل هذه التصرفات تمثل تحدياً صارخاً للإجماع الدولي المؤيد لحل الدولتين، وتحريضاً على استمرار الاحتلال والاستيطان غير المشروع.

كما حذرت الخارجية الأردنية من أن غياب المحاسبة الدولية يشجع السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى فرض الأمر الواقع بالقوة، مما يعمّق دوامات العنف ويهدد استقرار المنطقة بالكامل.

وشدد البيان على أن “الاحتلال هو أصل الصراع ومصدر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة”، وأكد أن “تصريحات سموتريتش لن تنال من حقوق الشعب الفلسطيني ولا من عدالة قضيته”.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر إقليمي متصاعد بفعل الحرب المستمرة في قطاع غزة، والتي أدت إلى تهجير واسع، ونقص حاد في المواد الأساسية، إضافة إلى تحركات دبلوماسية مكثفة من أطراف إقليمية مثل مصر وتركيا في محاولة لاحتواء التصعيد.