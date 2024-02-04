الأردن ينفي مشاركته في الضربات الأمريكية في سوريا والعراق

نفى الجيش الأردني أن يكون سلاح الجو الملكي قد شارك في الغارات الجوية التي نفذتها القوات الجوية الأمريكية داخل الأراضي العراقية.

ونقلت وكالة “بترا” الأردنية للأنباء عن مصدر عسكري مسؤول، قوله: “إنه لا صحة للتقارير الصحفية التي تم تداولها حول مشاركة طائرات أردنية في العمليات التي نفذتها طائرات أمريكية داخل العراق، وأن القوات المسلحة الأردنية، تحترم سيادة العراق الشقيق”.

وكانت الولايات المتحدة نفذت فجر السبت ضربات استهدفت مناطق في سوريا والعراق.

وقالت الولايات المتحدة، إنها ضربت أكثر من 85 هدفا تابعا للحرس الثوري الإيراني والقوات التابعة له في العراق وسوريا كجزء من ردها على هجوم استهدف قاعدة أمريكية في الأردن.