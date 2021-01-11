الأردن يوقف استيراد الطيور من 3 دول

الأردن يوقف استيراد الطيور من إيرلندا وأوكرانيا وبولندا.

أفاد المتحدث باسم وزارة الزراعة الأردنية، لورانس المجالي، الأحد، وقف بلاده استيراد الطيور من أيرلندا وأوكرانيا وبولندا بسبب مرض إنفلونزا الطيور.

وأضاف المجالي في حديث لوكالة “عمون” الأردنية، أنه “بعد متابعة الأمور الصحية البيطرية وخاصة تلك التي تخص الأوبئة، تقرر تعليق استيراد الطيور من الدول الـ3، بولندا وإيرلندا وأوكرانيا حتى إشعار آخر، وذلك كإجراء احترازي للحيلولة دون دخول الطيور المصابة للملكة”.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.