الأرصاد تحذّر من «أمطار غزيرة» في المناطق الغربية

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عبر إدارة التنبؤات الجوية، أن الحالة الجوية السائدة والمتوقعة بداية من يوم الإثنين 8 يونيو 2026، تشير إلى أجواء معتدلة على المناطق الساحلية الشمالية، مع ارتفاع درجات الحرارة نسبيًا على مناطق الدواخل والوسط والجنوب.

وأوضحت النشرة أن درجات الحرارة على الشمال الساحلي تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية خلال النهار، بينما تسجل مناطق الدواخل والوسط والجنوب ما بين 34 و41 درجة مئوية، مع استمرار هذا التباين خلال اليومين القادمين دون تغير كبير يُذكر.

وتوقع المركز تكاثر خلايا من السحب الرعدية خلال مساء اليوم ومساء الغد على عدد من المناطق الغربية، تشمل بعض المناطق الحدودية مع تونس، وسيناون، ومزدة والقريات، وبني وليد، إضافة إلى أجزاء من الجبل الغربي وجنوبه، والحمادة وغدامس، وكذلك غات والمناطق المجاورة لها.

وأشار إلى أن هذه السحب قد تترافق أحيانًا مع سقوط زخات متفرقة من الأمطار، قد تكون متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق، ما يؤدي إلى احتمال جريان بعض الأودية، مع التأكيد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر.

كما لفتت النشرة إلى أن يوم الغد قد يشهد أمطارًا خفيفة على أغلب مناطق الشمال الغربي، في حين تبقى الأجواء مستقرة نسبيًا في مناطق الشرق مثل الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، مع طقس غالبًا صافٍ ورياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة قد تنشط أحيانًا على بعض المناطق.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، أوضح المركز أن الأجواء ستشهد تكاثفًا للسحب من حين لآخر خلال فترة المساء، مع فرص لهطول أمطار رعدية تشمل غدامس والحمادة والمناطق الحدودية مع الجزائر وغات والمناطق المجاورة، وقد تكون غزيرة أحيانًا بما قد يسبب سيولًا في بعض الأودية.

أما مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، فتبقى الأجواء فيها مستقرة بوجه عام مع ظهور بعض السحب العالية، ودرجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الحالة العامة للطقس في البلاد تميل إلى الاستقرار دون تغيرات كبيرة على أغلب المناطق خلال الفترة القادمة، مع استمرار متابعة التطورات الجوية وتحديث النشرات بشكل دوري كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغيرات.