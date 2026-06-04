البلاد تحت تأثير «موجة حر» واسعة.. أمطار رعدية بمناطق الجنوب

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن معظم مناطق البلاد تشهد، اليوم الخميس، أجواءً صيفيةً حارةً، بالتزامن مع استمرار تأثير السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من جنوب ليبيا، لا سيما المناطق الحدودية.

وأوضح المركز أن مناطق الساحل الممتد من رأس إجدير إلى سرت، مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة، تشهد طقسًا مستقرًا يتراوح بين الصحو وظهور سحبٍ قليلةٍ، مع رياحٍ جنوبيةٍ شرقيةٍ إلى جنوبيةٍ غربيةٍ خفيفةٍ إلى معتدلةٍ، تتحول إلى شماليةٍ شرقيةٍ على أقصى الساحل الغربي.

وبحسب التوقعات، تتراوح درجات الحرارة في المناطق الساحلية بين 28 و33 درجةً مئويةً، فيما تسجل المناطق الداخلية درجات حرارةٍ أعلى تتراوح بين 35 و41 درجةً مئويةً. كما يُنتظر أن ترتفع درجات الحرارة، غدًا الجمعة، قبل أن تبدأ بالتراجع اعتبارًا من يوم السبت.

وفي مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، تسود أجواءٌ مستقرةٌ مع سماءٍ قليلة السحب ورياحٍ متغيرة الاتجاه إلى شماليةٍ شرقيةٍ معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 28 و35 درجةً مئويةً، مع توقعاتٍ بارتفاعٍ تدريجيٍ خلال اليومين المقبلين.

وأشار المركز إلى تكاثر السحب الرعدية على فتراتٍ في مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، خاصةً في محيط غات والمناطق الحدودية مع النيجر، حيث تتهيأ فرصٌ لهطول أمطارٍ متفرقةٍ على بعض المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة في تلك المناطق بين 38 و41 درجةً مئويةً، مع اتجاهٍ نحو مزيدٍ من الارتفاع خلال اليومين المقبلين.

وفي مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، تظهر سحبٌ على شمال الكفرة وتازربو والمناطق الحدودية مع تشاد، تتخللها أمطارٌ متفرقةٌ مصحوبةٌ أحيانًا بخلايا رعديةٍ، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 38 و40 درجةً مئويةً، مع ارتفاعٍ تدريجيٍ خلال الأيام القادمة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي أن مناطق الشمال تتجه نحو اعتدالٍ تدريجيٍ في درجات الحرارة مع بداية الأسبوع المقبل، الأمر الذي يسهم في أجواءٍ أكثر لطفًا مقارنةً بموجة الحر التي تؤثر حاليًا على عددٍ من المناطق.