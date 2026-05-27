الأرصاد الجوية: الطقس معتدل وأمطار متوقّعة بمناطق الجنوب

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، نشرة حالة الطقس، اليوم الأربعاء، متوقعًا استمرار الأجواء المعتدلة على أغلب مناطق البلاد خلال اليومين القادمين، مع تفاوت في درجات الحرارة وفرص لهطول أمطار متفرقة على عدد من المناطق.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة خلال النهار ستتراوح على مناطق الشمال بين 23 و29 درجة مئوية، بينما تتراوح في مناطق الوسط والجنوب بين 25 و32 درجة مئوية، في أجواء توصف بالمعتدلة عمومًا.

وأشار إلى أن فرص سقوط الأمطار ما تزال قائمة على مناطق الجنوب الغربي، خاصة خلال فترات المساء، وتشمل مناطق غات وما جاورها، ومرزق، والقطرون، والعوينات، والبركت، وبعض المناطق الحدودية مع الجزائر، إضافة إلى غدامس والحمادة، مع احتمال أن تكون الأمطار جيدة أحيانًا وترافقها خلايا رعدية قد تؤدي إلى جريان السيول في بعض الأودية، ما يستدعي الحذر والانتباه.

كما لفتت النشرة إلى امتداد فرص تكاثر السحب لتشمل بعض مناطق الجبل الغربي وجنوبه، إضافة إلى تكاثر السحب على مناطق شمال شرق البلاد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

وأكد المركز أن الأجواء ستبقى دون تغيرات كبيرة على أغلب مناطق ليبيا حتى مطلع الأسبوع القادم.

وفي النشرة الخاصة بعطلة عيد الأضحى، أوضح المركز استمرار اعتدال درجات الحرارة في مختلف المناطق، مع فرص لسقوط أمطار متفرقة في الجنوب الغربي مصحوبة بخلايا رعدية، إلى جانب توقعات بظهور ضباب خفيف على بعض المناطق الممتدة من مصراتة حتى سرت.

وبيّن أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على معظم المناطق، مع نشاط أحيانًا أثناء مرور السحب الرعدية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و34 درجة مئوية بحسب المناطق.

وفيما يتعلق بالساحل البحري، أشار المركز إلى أن حالة البحر ستكون هادئة إلى خفيفة الموج، مع ارتفاع موج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر، ودرجات حرارة سطح البحر بين 19 و22 درجة مئوية، إضافة إلى مدى رؤية جيد في أغلب السواحل.