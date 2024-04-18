  الأرصاد الجوية المصرية تحذّر من موجة شديدة الحرارة  

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، “من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بشكل موقت لتقترب من حاجز الأربعين مئوية جنوب البلاد”.

وقالت الهيئة بحسب صحيفة “المصري اليوم”، إن” درجات الحرارة سجلت أمس الأربعاء، أعلى معدلاتها على كافة أنحاء مصر، وسط نشاط للرياح الجنوبية الساخنة في صورة موجة خماسينية تتجاوز فيها سرعات الرياح 40-50 كم / ساعة”.

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن “الموجة الحارة مؤقتة ويليها مباشرة انخفاض مرة أخرى بداية من اليوم الخميس شمالا والجمعة جنوبا وحتى منتصف الأسبوع القادم”.

وقدمت الأرصاد الجوية عدة نصائح لمواجهة الطقس المتقلب، أهمها “البقاء في الداخل قدر الإمكان، وغلق النوافذ والأبواب وفتحات التهوية، وارتداء الكمامات في الشارع، وتوخى الحذر عند القيادة والتوقف فورا عند غياب الرؤية، وتشغيل المصابيح الأمامية أثناء القيادة كإجراء وقائي”.