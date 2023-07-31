الأرصاد الجوية: تراجع في درجات الحرارة على الشمال الغربي

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بتراجع في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربى مع رطوبة عالية نسبياً، حيث تترواح بين 31–34 مئوية على الساحل الغربى.

وأشار المركز إلى ظهور ضباب اخر الليل وفى الصباح الباكر على المناطق الممتدة من زوارة إلى طرابلس، وتكون درجات الحرارة القصوى على مناطق الدواخل مابين 35-40 مئوية.

وتابع المركز أنّ مناطق الجنوب درجات الحرارة تترواح بين 41-46 مئوية في حين تكون على مناطق الشمال الشرقي مابين 29–34 مئوية مع احتمال ظهور ضباب اخر الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر.

وأضاف المركز أنّه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاع تدريجي نهاية الاسبوع يومي الخميس والجمعة على غرب ليبيا وتتراجع مطلع الأسبوع القادم.