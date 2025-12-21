الأرصاد تحذّر من تقلبات الطقس بمناطق الشمال

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن الأجواء الباردة ستستمر على معظم مناطق ليبيا ابتداءً من اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 وخلال اليومين القادمين، حيث تتراوح درجات الحرارة خلال النهار بين 9 و12 مْ على المناطق الجبلية، بينما تتراوح على بقية المناطق بين 15 و20 مْ.

وأشار المركز إلى تكاثر السحب اليوم وغدًا على بعض مناطق الشمال الشرقي، خاصة سهل بنغازي والجبل الأخضر وما جاورها، يتخللها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، في حين تكون الأجواء غائمة جزئيًا إلى قليلة السحب على بقية مناطق البلاد، وخصوصًا المناطق الجنوبية.

وأوضح المركز أن اليوم يمثل البداية الفعلية لفصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، ويعرف بـ”الانقلاب الشتوي”، حيث تكون فترة النهار الأقصر وفترة الليل الأطول.

تفصيل الأحوال الجوية بحسب المناطق

راس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة: حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط نسبيًا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و18 مْ، ولا تتجاوز 12 مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد: حالة السماء تتخللها أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم وغدًا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى بين 15 و20 مْ.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة: حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على غدامس والحمادة، والرياح متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى بين 14 و20 مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة: حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى بين 19 و22 مْ.

وتبقى درجات الحرارة دون تغير كبير على أغلب مناطق البلاد حتى نهاية الأسبوع، لا سيما في المناطق الشمالية، مع استمرار الأجواء الباردة نسبيًا وهطول الأمطار على بعض مناطق الشمال الشرقي.