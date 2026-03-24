الأرصاد تتوقع أمطارًا غزيرة شرق البلاد وتحذر من سيول

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عبر إدارة التنبؤات الجوية، أن ليبيا تشهد حالة من التقلبات الجوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة ابتداءً من الثلاثاء، تشمل أجواء غائمة وأمطارًا متفرقة على مناطق واسعة من الشمال والوسط، مع تركّز أكبر للهطول على المناطق الشمالية الشرقية.

وأوضح المركز أن هذه الحالة الجوية تتخللها سحب رعدية، تؤدي إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة، في ظل تحذيرات من تأثيراتها على بعض المناطق.

وفي تفاصيل الحالة الجوية، أشار المركز إلى أن مناطق رأس إجدير حتى سرت، مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة، ستشهد تكاثرًا للسحب يتخلله سقوط أمطار متفرقة خلال اليوم ويوم الغد، خاصة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

كما يُتوقع هطول أمطار جيدة صباح الثلاثاء على مناطق جنوب الجبل مثل مزدة والقريات وما جاورهما وأبو نجيم، مع احتمال تشكّل خلايا رعدية.

وتهب على هذه المناطق رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و20 درجة مئوية، مع ارتفاع طفيف متوقع يوم الخميس.

أما مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، فتشهد أمطارًا متفرقة تتراوح بين متوسطة وغزيرة أحيانًا، خاصة من مساء الثلاثاء على المناطق الممتدة من البريقة إلى أقصى الساحل الشرقي، إضافة إلى الجبل الأخضر وجنوبه والبطنان.

وبيّن المركز أن هذه الأمطار تصحبها سحب رعدية قد تؤدي إلى تجمع المياه في المناطق المنخفضة، مع احتمال جريان بعض الأودية وحدوث سيول، داعيًا إلى توخي الحذر والانتباه.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة، تزداد سرعتها يوم الغد، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 14 و20 درجة مئوية، مع انخفاض ملحوظ خلال اليوم التالي.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تسود أجواء قليلة السحب تتكاثر على الحمادة والجفرة مع فرصة لهطول أمطار متفرقة، وسط رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة أحيانًا.

وتتراوح درجات الحرارة في هذه المناطق بين 26 و29 درجة مئوية، بينما تسجل ما بين 19 و22 درجة في غدامس والحمادة والجفرة، مع انخفاض مرتقب يوم الغد.

أما مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، فتشهد سماءً قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع زخات خفيفة من المطر، فيما تنشط الرياح الشمالية الغربية مسببة إثارة الأتربة والرمال في بعض المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة هناك بين 22 و30 درجة مئوية، مع انخفاض يبدأ من يوم الغد على أغلب المناطق.

وفي نظرة مستقبلية، توقع المركز تأثر مناطق الشمال والوسط يوم الجمعة بمنخفض جوي سريع، يصحبه انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تبدأ من المناطق الغربية وتمتد يوم السبت إلى المناطق الشرقية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن النشرة الجوية تخضع للتحديث كل 24 ساعة أو عند حدوث تغيّرات، مع اعتماد آخر تحديث كمصدر رسمي للمعلومات.