الأرصاد تتوقع هطول أمطارعلى مناطق متفرقة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن “تتكاثر السحب الرعدية من حين لأخر على بعض مناطق غرب ليبيا يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجنوب الغربي”.

ففي مناطق “راس اجديرحتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة”، “تتكاثر السحب من حين لأخر هذا اليوم خاصة علي بعض مناطق الجبل وجنوبه يتخللها سقوط أمطار يصحبها خلايا رعدية، والرياح: شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياَ من مساء يوم الغد إلى شمالية شرقية فشمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق ما بين (29-34)مْ، وتتراجع تدريجياً بدايةً من مساء يوم الغد”.

وفي “الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد”، “تتكاثر السحب من حين لأخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الساحل الشرقي والجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم السبت على أغلب المناطق، ودرجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق مابين(29-33)مْ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد ثم تتراجع يوم السبت”.

وفي “الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة”، “تتكاثر السحب من حين لأخر على مناطق (غدامس– الحمادة – الجفرة – غات – المناطق الحدودية مع الجزائر) تصحبها خلايا رعدية مع سقوط أمطار متفرقة، قد تكون جيدة أحياناً مما تسبب في جريان الأودية المحلية، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم السبت إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق مابين (39–41)مْ، ولاتتجاوز(35)مْ هذا اليوم على غدامس والحمادة والجفرة، تسجل زيادة يوم الغد على أغلب المناطق ثم تتراجع بداية من مساء يوم السبت”.

وفي “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة”، “السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (35–39)مْ”.