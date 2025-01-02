الأرصاد تتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن “تتكاثر السحب من حين لأخر على مناطق جنوب غرب البلاد (سبها- هون– غدامس– الحمادة– مناطق أقصى الجنوب الغربي) يتخللها أحياناً سقوط أمطار متفرقة”.

وبحسب الأرصاد، “تشمل الفرصة من مساء اليوم بعض مناطق الشمال الغربي (المناطق الممتدة من رأس إجدير إلى سرت– سهل الجفارة– الجبل الغربي– ترهونة– مسلاتة بني وليد وماجاورها)، وتكون الفرصة أفضل لسقوط الأمطار على هذه المناطق يوم السبت، كذلك تمتد فرصة الأمطار لتشمل هذه الليلة مناطق الخليج، ويوم الغد مناطق (بنغازي– المرج- الجبل الأخضر– درنة)، وتكون الفرصة أفضل من مساء يوم السبت على هذه المناطق تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية”.

وبحسب الارصاد، “تتراوح درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (12-18)مْ على مناطق الشمال، ومابين (17-22)مْ على أغلب مناطق الجنوب، وتتراجع يوم السبت على أغلب المناطق”.