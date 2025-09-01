الأرصاد تتوقع هطول أمطار وسيول في مناطق الجنوب خلال الأيام القادمة

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن المناطق الجنوبية من ليبيا، خاصة الحدودية مع تشاد والنيجر، ستشهد تكاثرًا للسحب الرعدية الممطرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وجريان سيول في بعض الأودية.

وأوضح المركز أن حالة السماء على الساحل من رأس جدير حتى سرت، بما في ذلك سهل الجفارة وجبل نفوسة، ستكون صافية إلى قليلة السحب، فيما تهب رياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة مساءً على بعض المناطق.

وذكر أن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 مْ على المناطق الساحلية، و36 إلى 39 مْ على الدواخل، مع رطوبة عالية نسبياً على الساحل.

وبحسب المركز، فإن مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد ستشهد سماء صافية إلى قليلة السحب على الجبل الأخضر، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 مْ، بينما تصل إلى 39 مْ اليوم على اجدابيا، مع توقع تراجعها غدًا.

أما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، فذكر المركز أن ظهور بعض السحب يتكاثر مساءً على مناطق القطرون والمناطق الحدودية مع النيجر، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية وأمطار متفرقة، مع رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات حرارة قصوى بين 40 و43 مْ.

وفي الواحات والسرير وتازربو والكفرة، أشار المركز إلى تكاثر السحب الرعدية مساءً على الكفرة وما جاورها والمناطق الحدودية مع تشاد والسودان ومصر، بما يشمل جبال العوينات وجبال تيبستي والسارة، مع سقوط أمطار قد تسبب جريان السيول، ورياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات حرارة قصوى بين 39 و43 مْ.

ونوه المركز إلى أن الأجواء ستبقى مستقرة على أغلب مناطق البلاد دون تغير كبير خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن النشرة الجوية تُحدَّث يوميًا أو عند حدوث أي تغيرات جوهرية، ويُعتمد على آخر تحديث فقط.