الأرصاد تحذر: الحرارة مرتفعة في اسبيعة والعزيزية وغدامس

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية التابع لوزارة المواصلات عن استمرار تأثير الموجة الحارة على مناطق غرب ليبيا، شمالاً وجنوباً، مع توقعات بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة بداية من مساء السبت وعودة الأجواء المعتدلة بدءًا من يوم الأحد المقبل.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة القصوى تتراوح حالياً بين (35–40) م° على المناطق الساحلية الغربية، بينما تسجل ما بين (41–46) م° على مناطق الدواخل والجنوب، خاصة في اسبيعة، العزيزية، العسة، الوطية، الجبل الغربي، وغدامس.

الأحوال الجوية حسب المناطق

* من راس جدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة: السماء صافية إلى ظهور سحب مساءً، مع رياح متغيرة إلى جنوبية غربية، والحرارة بين (35–45) م°.

* الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد: أجواء صافية إلى قليلة السحب، ورياح شمالية غربية نشطة على الجبل الأخضر والساحل الشرقي، ودرجات حرارة بين (30–34) م°.

* الجنوب الغربي (الجفرة، سبها، غدامس، غات، الحمادة): سماء صافية ورياح جنوبية شرقية خفيفة، والحرارة بين (41–45) م°.

* الشرق والجنوب الشرقي (السرير، تازربو، الكفرة): أجواء صافية، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين (40–43) م°.

وأكد المركز أن النشرة تُحدث يومياً كل 24 ساعة، داعياً المواطنين لمتابعة التحديثات المستمرة واتباع الإرشادات الوقائية في ظل استمرار موجة الحر الحالية.