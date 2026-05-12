الأرصاد تحذر من تذبذب الحرارة في شمال ليبيا وارتفاعها في الجنوب

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية- إدارة التنبؤات الجوية، بأن الأجواء على ليبيا ستشهد تذبذبًا في درجات الحرارة بين الارتفاع والاعتدال على مناطق شمال البلاد خلال الأيام الثلاثة القادمة، بينما تستمر الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب، وخصوصًا الجنوب الغربي.

حالة الطقس على شمال غرب البلاد:

من راس إجدير حتى سرت، بما في ذلك سهل الجفارة وجبل نفوسة، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع تكاثر السحب يوم الغد على أغلب المناطق. الرياح ستكون شمالية فشمالية شرقية على المناطق الممتدة من راس إجدير إلى الزاوية، بينما تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة على بقية المناطق، ثم تتحول تدريجيًا من ظهر اليوم إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و30 مْ على المناطق الساحلية من راس إجدير إلى الزاوية، بينما تصل إلى 33-41 مْ على بقية المناطق الداخلية، على أن تنخفض تدريجيًا من ظهيرة اليوم لتشمل العاصمة طرابلس وضواحيها أولًا، ثم باقي المناطق مساءً.

حالة الطقس في شرق البلاد:

من الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 مْ، وتسجل ارتفاعًا يوم الغد قبل أن تنخفض يوم الخميس.

الجنوب الليبي:

في مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع رياح متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة. تتراوح درجات الحرارة بين 39 و43 مْ، مع تراجع طفيف يوم الغد في غدامس والحمادة.

أما في الواحات والسرير وتازربو والكفرة، فستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول تدريجيًا من يوم الغد إلى جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية. الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و40 مْ، مع زيادة ملحوظة يوم الخميس، خاصةً في أقصى الجنوب الشرقي.

ويبقى الطقس مستقراً دون تغيرات كبيرة، باستثناء جنوب غرب البلاد الذي سيشهد ارتفاعًا أكبر في درجات الحرارة يوم الجمعة.

المركز الوطني للأرصاد الجوية يؤكد على ضرورة متابعة التحديثات اليومية، حيث يتم إصدار النشرات الجوية كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغييرات جوية، ولا يُعتد إلا بآخر تحديث.

