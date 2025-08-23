الأرصاد تحذّر: تقلبات بدرجات الحرارة على مختلف المناطق هذا الأسبوع

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة تتراجع اليوم السبت 23-08-2025 على بعض مناطق الشمال الغربي، خاصة الساحلية، مع ارتفاع الرطوبة، بينما تبقى مرتفعة نسبياً على مناطق الدواخل والجنوب.

وتشهد مناطق الشمال الشرقي أجواء معتدلة نسبياً مع رطوبة عالية. ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع التدريجي على الشمال الغربي بداية من يوم الاثنين، ويكون الارتفاع ملحوظاً نهاية الأسبوع.

التفاصيل حسب المناطق:

الشمال الغربي (راس جدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة): صافية إلى قليلة السحب مع تكاثر أحيانٍ للسحب الرعدية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31-35°م على الساحل و36-42°م على باقي المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

الشمال الشرقي (الخليج – سهل بنغازي – أمساعد): صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على مرتفعات الجبل الأخضر غداً، ودرجات الحرارة بين 32-35°م، تصل إلى 37°م على اجدابيا، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

الجنوب (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة): صافية مع ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى بين 39-43°م مع ارتفاع طفيف يوم الغد، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

الواحات والمناطق الجنوبية الشرقية (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة): صافية مع ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة بين 38-40°م مع ارتفاع طفيف يوم الغد، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

ومن المتوقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على الشمال الغربي خلال الأيام المقبلة، ويكون ملموساً يومي الأربعاء والخميس.