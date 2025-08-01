الأرصاد تحذّر من ارتفاع درجات الحرارة في الجنوب مع أجواء مستقرة بالشمال

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تقريره عن حالة الطقس المتوقعة في ليبيا ابتداءً من يوم الجمعة 01 أغسطس 2025، مع توقعات تستمر خلال اليومين القادمين.

وتشير النشرة إلى أن درجات الحرارة ستكون معتدلة على أغلب مناطق الشمال، وتتراوح بين 30 و37 درجة مئوية، بينما ترتفع على مناطق الجنوب لتصل بين 37 و42 درجة مئوية.

ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة يوم السبت على مناطق الشمال الغربي وغدامس، يلي ذلك انخفاض تدريجي يبدأ من يوم الأحد على الساحل ثم يشمل باقي المناطق.

وفي مناطق راس جدير حتى سرت (سهل الجفارة وجبل نفوسة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع رياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات حرارة تتراوح بين 29 و33 درجة على الساحل، و34 إلى 38 درجة على الدواخل مع توقع ارتفاع خلال اليومين القادمين.

أما الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، فحالة السماء قليلة السحب، مع تكاثر للسحب على مرتفعات الجبل الأخضر واحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى بين 28 و32 درجة مئوية.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول جنوبية شرقية في غدامس والحمادة، مع درجات حرارة مرتفعة بين 37 و43 درجة مئوية.

كما تبقى الأجواء في الواحات والسرير وتازربو والكفرة صافية إلى ظهور بعض السحب، مع رياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات حرارة تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.

وتشهد مرتفعات الجبل الأخضر تكاثرًا متقطعًا للسحب مع سقوط زخات مطرية خفيفة أحيانًا، ويستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية على المناطق الساحلية.

ومن المتوقع أن تسود أجواء معتدلة على كافة مناطق البلاد بدايةً من منتصف الأسبوع القادم.