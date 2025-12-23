الأرصاد تحذّر من الأجواء الباردة بمناطق الشمال

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن الأجواء ستكون باردة نسبياً على مناطق الشمال الغربي، بما في ذلك غدامس والحمادة، حيث تتراوح درجات الحرارة خلال النهار بين 13 و19 مْ، ومن المتوقع أن تسجل انخفاضًا يوم الغد، بينما تتراوح درجات الحرارة على بقية مناطق البلاد بين 16 و23 مْ.

وأشار المركز إلى أن الرياح ستكون جنوبية نسبياً اليوم ويوم الغد على بعض مناطق الخليج والشمال الشرقي، ما قد يرفع الإحساس بالبرودة في هذه المناطق.

تفاصيل الطقس حسب المناطق وفق المركز الوطني للأرصاد الجوية:

راس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و18 مْ، مع توقع انخفاضها يوم الغد.

الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الجبل الأخضر، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا يوم الغد على بنغازي والجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و21 مْ، مع تراجع طفيف يوم الخميس.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و24 مْ، مع انخفاض يصل إلى 16 مْ في غدامس والحمادة.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و24 مْ.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس سيبقى دون تغير كبير على معظم مناطق البلاد خلال الأيام المقبلة، مع استمرار الأجواء الباردة نسبياً على الشمال الغربي ونشاط متقطع للرياح الجنوبية في بعض المناطق.