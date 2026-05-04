الأرصاد تحذّر من «تقلبات جوية» نهاية الأسبوع

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، التابع لوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، أن البلاد تشهد اليوم الاثنين 4 مايو 2026 أجواء ربيعية مستقرة على أغلب المناطق، مع تفاوت في درجات الحرارة بين الشمال والجنوب، وتحذيرات من تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة خلال النهار تتراوح في مناطق الشمال بين 20 و27 درجة مئوية، بينما تسجل في مناطق الوسط والجنوب ما بين 28 و33 درجة مئوية، وتصل إلى 39 درجة مئوية في منطقة غات.

وأشار إلى أن الرياح تنشط مساء اليوم على بعض المناطق الساحلية في الشمال الغربي، وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، مع توقعات بزيادة نشاطها خلال مساء الغد.

ولفتت النشرة الجوية إلى تأثر مناطق غرب البلاد بداية من مساء الغد بمنخفض جوي صحراوي، على أن يتعمق تأثيره يوم الأربعاء، مصحوبًا بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ونشاط ملحوظ للرياح الجنوبية على أغلب مناطق الشمال الغربي، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وانخفاض مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وبيّن المركز أن الأجواء ستشهد اعتدالًا في درجات الحرارة بداية من يوم الخميس على مناطق الشمال الغربي، خصوصًا المناطق الساحلية، بينما يُتوقع استمرار ارتفاعها في باقي مناطق البلاد.

وفي تفاصيل النشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات الجوية، أوضح المركز أن مناطق راس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة تشهد طقسًا صافيًا إلى قليل السحب، مع درجات حرارة تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية، ترتفع تدريجيًا خلال اليومين القادمين.

أما في مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، فتكون السماء قليلة السحب مع احتمال ضعيف لسقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 19 و24 درجة مئوية.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تسود أجواء صافية مع رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة أحيانًا، وتصل درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية في غات، مع ارتفاع تدريجي متوقع خلال الأيام المقبلة.

كما تسود أجواء مستقرة في مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، مع درجات حرارة تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية ورياح متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن هذه التغيرات تأتي ضمن تقلبات موسمية طبيعية، داعيًا المواطنين إلى أخذ الحيطة خصوصًا في فترات نشاط الرياح المثيرة للأتربة.