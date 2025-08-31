الأرصاد تحذّر من سيول محتملة بمناطق الجنوب

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد 31 أغسطس 2025، نشرة جوية شاملة تتضمن توقعات الطقس في ليبيا خلال اليومين القادمين، مشيراً إلى استمرار الأجواء مستقرة على معظم المناطق الشمالية والساحلية، مع تكاثر السحب الرعدية في الجنوب الشرقي والمناطق الحدودية.

وأشار المركز إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة فترة المساء على مناطق الجنوب الشرقي والحدودية مع تشاد، السودان، مصر، بما في ذلك جبال العوينات، جبال تيبستي، السارة، الكفرة وما جاورها، يصاحبها سقوط أمطار متفرقة قد تؤدي إلى جريان وسيول بعض الأودية، مع نشاط للرياح الهابطة المصاحبة للخلايا الرعدية. وتشمل هذه الخلايا مساء الغد منطقة القطرون وجنوبها والمناطق الحدودية مع النيجر.

توقعات الأحوال الجوية حسب المناطق:

راس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: 31-36 مْ، مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول تدريجياً مساءً إلى شمالية فشمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: 34-40 مْ، مع تراجع متوقع يوم الغد وزيادة الرطوبة.

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء الغد على مناطق القطرون وجنوبها والمناطق الحدودية مع النيجر، مع خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: 40-43 مْ.

حالة السماء: تكاثر للسحب الرعدية مساءً على المناطق الحدودية مع تشاد، السودان، مصر، بما في ذلك جبال العوينات، جبال تيبستي، السارة، الكفرة وما جاورها، يصحبها أمطار متفرقة وسيول محتملة.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أثناء مرور الخلايا الرعدية.

درجات الحرارة القصوى: 39-41 مْ.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة تتراوح بين معتدلة إلى مرتفعة نسبياً خلال النهار، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية والشمالية، وتراجع متوقع يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي مع زيادة الرطوبة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين من مخاطر السيول والنشاط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل في المناطق المتأثرة.