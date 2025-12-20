الأرصاد تحذّر من مخاطر الأمطار في المناطق المنخفضة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عن الوضع الجوي المتوقّع على ليبيا ابتداءً من اليوم السبت 20/12/2025 وخلال اليومين القادمين.

وأشار المركز إلى سقوط أمطار متفرقة صباح اليوم على المناطق الممتدة من الخمس إلى سرت، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد، لا سيما الغربية منها.

كما تتكاثر السحب من حين لآخر على مناطق الشمال الشرقي، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على المناطق الممتدة من اجدابيا إلى بنغازي، في حين تكون الفرصة جيدة مساء الغد على مناطق الجبل الأخضر، مما قد يؤدي إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وفي تفاصيل المناطق:

راس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة : السماء مغيمة جزئيًا مع أمطار متفرقة صباح اليوم واحتمال بسيط على المناطق الجبلية. الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، تنشط نسبياً على بعض المناطق الساحلية. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و17 مْ، ولا تتجاوز 11 مْ على المرتفعات الجبلية.

: السماء غائمة جزئيًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والفرصة جيدة مساء الغد على مناطق الجبل الأخضر لتجمع المياه في الأماكن المنخفضة. الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية إلى غربية على مناطق الخليج ومساء الغد على باقي المناطق. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 مْ. الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة : السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على غدامس والحمادة. الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة من مساء اليوم. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و19 مْ، ولا تتجاوز 13 مْ على غدامس والحمادة.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة ستبقى مستقرة بشكل عام على أغلب مناطق البلاد حتى نهاية الأسبوع، خاصةً في المناطق الشمالية، مؤكدًا أن التوقعات يتم تحديثها كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغيّر في الأحوال الجوية.