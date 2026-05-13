الأرصاد تحذّر من «موجة حر» بمناطق الجنوب

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، نشرة حول الوضع الجوي السائد والمتوقع خلال الأيام الثلاثة المقبلة ابتداءً من الأربعاء 13 مايو 2026، مشيرًا إلى تفاوت واضح في درجات الحرارة بين مناطق البلاد، مع استمرار تأثيرات الطقس الحار على الجنوب.

وأوضح المركز أن مناطق الشمال الشرقي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال اليوم، في حين تسجل مناطق الشمال الغربي درجات معتدلة نسبيًا، مع تكاثر السحب على بعض المناطق واحتمال سقوط أمطار خفيفة.

وبيّن أن مناطق الجنوب تبقى تحت تأثير أجواء حارة، مع توقع زيادة في درجات الحرارة خلال يومي الجمعة والسبت، خصوصًا في الجنوب الغربي، ما يعزز الأجواء الصيفية الحارة على نطاق واسع.

وفي تفاصيل الحالة الجوية حسب المناطق، أوضح المركز أن مناطق رأس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة تشهد سماءً قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، مع احتمالية أمطار خفيفة خلال اليوم ويوم الجمعة، بينما تهب رياح شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية، مع تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 24 و29 درجة على المناطق الساحلية، وبين 30 و37 درجة على باقي المناطق، مع توقع انخفاضها بداية من الغد على مناطق الدواخل.

وفي مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح متغيرة الاتجاه تتحول إلى غربية ثم شمالية غربية، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 30 و38 درجة مع بداية انخفاض تدريجي اعتبارًا من الغد.

أما مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة فتشهد سماءً صافية إلى ظهور بعض السحب، مع رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة أحيانًا، ودرجات حرارة مرتفعة تتراوح بين 37 و44 درجة، مع توقع زيادة إضافية خلال يومي الجمعة والسبت.

وفي مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، تكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شمالية شرقية تتحول إلى متغيرة الاتجاه، ودرجات حرارة تتراوح بين 36 و39 درجة، مع تسجيل ارتفاع إضافي في أقصى الجنوب الشرقي خلال اليوم التالي.

وأشار المركز إلى أن مناطق شمال غرب ليبيا ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بداية من يوم الأحد القادم، مقابل استمرار الارتفاع في الجنوب الغربي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأكد أن النشرة يتم تحديثها بشكل دوري كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغييرات في الحالة الجوية، داعيًا إلى متابعة التحديثات الرسمية.