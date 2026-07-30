الأرصاد تنفي شائعات الفيضانات في شمال البلاد وتوضح حقيقة الحالة الجوية

نفى المركز الوطني للأرصاد الجوية صحة ما يتم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض مناطق شمال ليبيا لفيضانات مفاجئة، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الحالة الجوية المتوقعة تشير إلى ارتفاع في نسب الرطوبة، مع انخفاضٍ نسبيٍّ في درجات الحرارة على مناطق الشمال، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفعٍ جويٍّ سطحيٍّ مصحوبٍ بكتلةٍ هوائيةٍ باردةٍ في طبقات الجو العليا.

وأضاف المركز أن هذه الظروف الجوية ستؤدي إلى تكاثر السحب الرعدية على مناطق بني وليد وبعض مناطق الجبل الغربي، على أن تمتد يوم غدٍ إلى بعض مناطق الشمال الغربي، وقد تصحبها أمطارٌ خفيفةٌ إلى متوسطةٍ.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن هذه الحالة الجوية لا تستدعي القلق أو التهويل، مشددًا على أنه يواصل متابعة تطورات الطقس على مدار الساعة.

وأضاف المركز أنه في حال وجود أي مستجدات تستدعي إصدار تنبيهٍ أو تحذيرٍ، فسيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية التابعة للمركز.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجوية الجميع إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة، والاعتماد على النشرات والتنبيهات الصادرة عنه، باعتباره الجهة الرسمية المختصة بالأرصاد الجوية في ليبيا.

يصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية بشكلٍ دوريٍّ نشراتٍ وتحديثاتٍ حول الحالة الجوية في مختلف مناطق ليبيا، ويؤكد باستمرار أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، خصوصًا خلال التقلبات الجوية، للحد من تداول الشائعات والمعلومات غير الدقيقة.