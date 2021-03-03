الأركان الإسرائيلية: قرار الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب «باطل»

اعتبر رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية بشأن فتح تحقيق في جرائم حرب على الأراضي الفلسطينية “باطلا”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن كوخافي قوله، في رسالة إلى قادة وجنود الجيش بشأن القرار، إن “هذا القرار هو قرار باطل من أساسه وتم اتخاذه بشكل غير مهني ودون أي صلاحية”.

وأضاف أن “هدف جيش الدفاع هو حماية أمن دولة إسرائيل ومواطنيها وهذا القرار لن يردعنا عن مواصلة العمل بشكل متواصل لتحقيق هذا الهدف”.

وأكد كوخافي: “لن نسمح لأي مؤسسة أجنبية مجردة من كل صلاحية التدخل في نشاطاتنا للدفاع عن إسرائيل لاسيما تعريض من يخدم في جيش الدفاع الى خطر قضائي”.

وجاء ذلك بعد أن أكدت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الأربعاء، بدء التحقيق في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية.

من جانبه انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشدة قرار مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.

ووصف نتنياهو اليوم الأربعاء القرار الصادر عن المدعية العامة في المحكمة الدولية، فاتو بنسودا، بأنه “مثال لمعاداة السامية والنفاق”، مضيفا: “تتعرض دولة إسرائيل لهجوم هذا الليل”.

وشدّد رئيس الحكومة على أن “المحكمة التي أنشئت بهدف منع تكرار الفظائع التي تعرض لها اليهود على أيدي النازيين تتحول اليوم ضد دولة الشعب اليهودي”، مضيفا: “بطبيعة الحال، لا يقولون كلمة ضد إيران وسوريا وغيرهما من الديكتاتوريات التي تقترف جرائم حرب حقيقية”.

وتعهد نتنياهو بأن حكومته “ستتصرف من أجل إلغاء القرار الفاضح هذا”.

وتأتي هذه التصريحات ردا على تأكيد المدعية العامة في المحكمة الدولية قرارها فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبت في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة منذ 13 يونيو 2014.