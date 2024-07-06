الأسد والسيسي يناقشان تطورات الأوضاع في غزة

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري بشار الأسد، وفقا لما أعلنته الرئاسة المصرية اليوم السبت.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن “الاتصال تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم تبادل الرؤى بشأن خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة، وضرورة تجنب اتساع رقعة الصراع وحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين، مع التشديد على الرفض التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين”.

وأكد السيسي، وفقا للبيان، “مواصلة مصر لجهودها الرامية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة وبالكميات التي تلبي احتياجات الأشقاء الفلسطينيين، مع استمرار الدفع في اتجاه إنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.