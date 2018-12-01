الأسلحة الأمريكية تُغذي الجيش المغربي بعد صفقة بقيمة 1.25 مليار دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على بيع أسلحة للمغرب بقيمة 1.25 مليار دولار، وأخرى لبولندا بقيمة 655 مليون دولار.

حيث جاء ذلك وفق بيان صادر عن وكالة التعاون الدفاعي الأمني الأمريكية، كشف البيان أن الوزارة صادقت على مبيعات الأسلحة للرباط من أجل تحديث 162 دبابة لدى الجيش المغربي من طراز أبرامز.

وتابع أن الخارجية الأمريكية أعلمت أيضاً الكونغرس بموافقتها على بيع أسلحة قيمتها 655 مليون دولار لبولندا، تشمل 20 صاروخاً من طراز هيمارس.

هذا ومن المنتظر أن يدخل قرار الوزارة الأمريكية حيز التنفيذ خلال مدة أقصاها 30 يوماً، فيما لم تعترض عليه لجنة الخدمات المسلحة والعلاقات الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ.