الأسواق تترقب بيانات التضخم بأمريكا.. هل يكسر الذهب حاجز 3700 دولار؟

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا خلال تداولات اليوم، حيث يتابع المستثمرون عن كثب تطورات السياسة النقدية الأمريكية ومؤشرات حول مستقبل أسعار الفائدة، بعد أن خيب خفض الفائدة الأخير وتلميحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الفيدرالي الأمريكي) توقعات السوق.

واستقرت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر المقبل (Comex) عند مستوى 3679.40 دولار للأونصة، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.03% مقارنة بسعر الإغلاق السابق.

وفي الوقت ذاته، تم تداول العقود الفورية للمعدن الأصفر عند 3647.21 دولار للأونصة، بزيادة طفيفة بلغت 0.08% عن سعر التسوية السابق.

وقال كايل رودا، المحلل لدى “كابيتال دوت كوم”: “المعنويات ما تزال إيجابية لكنها شهدت بعض التراجع، إذ أن الاحتياطي الفيدرالي لم يقدم توجيهات واضحة حول التيسير النقدي الذي من شأنه دفع أسعار الذهب للصعود”.

وأضاف رودا: “توقعات السوق تشير إلى خفض واحد فقط في أسعار الفائدة خلال عام 2026، وهذا يدفع عوائد سندات الخزانة والدولار الأمريكي للارتفاع، وهو ما يشكل ضغطًا سلبيًا على الذهب.، لذلك نحن بحاجة إلى بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة قادرة على عكس هذا الاتجاه لكي يتجاوز الذهب حاجز 3700 دولار للأونصة”.

يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي استأنف سياسة خفض أسعار الفائدة، إلا أنه أبدى قلقه من استمرار التضخم المرتفع، مما ألقى بظلال من الشك حول وتيرة خفض الفائدة في الأشهر المقبلة.