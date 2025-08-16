الأسواق تترقب نتائج القمة.. عملة ترامب الرقمية تسجل مكاسب فورية

سجلت العملة المشفرة الميمية $TRUMP ارتفاعاً فورياً، عقب القمة التي جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة “إيلمندورف-ريتشاردسون” العسكرية بمدينة أنكوريج بولاية ألاسكا، وسط ترقب الأسواق لما قد تسفر عنه المحادثات بين الجانبين.

وبحسب بيانات منصة بينانس، صعدت العملة مساء الجمعة 15 أغسطس إلى مستوى 9.27 دولار بزيادة بلغت 3.67% عند الساعة 20:45 بتوقيت موسكو، قبل أن تتراجع قليلاً لتستقر عند 9.19 دولار (+2.26%) بحلول منتصف الليل.

ويأتي هذا التحرك الطفيف في ظل اهتمام واسع من المستثمرين بنتائج القمة، التي ركزت – بحسب تصريحات مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف – على ملفات التسوية في أوكرانيا، والتعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والأمني. وتترقب الأسواق أي تفاهمات محتملة قد تنعكس على الأصول ذات الطابع السياسي، مثل عملة ترامب الرقمية، التي باتت تمثل رمزاً للاستثمار المرتبط بالتطورات الجيوسياسية.

وكان ترامب قد أطلق عملته المشفرة $TRUMP في 18 يناير الماضي، محققاً تداولات قياسية تجاوزت 11 مليار دولار خلال 24 ساعة. ولاحقاً، انضمت زوجته ميلانيا ترامب إلى هذا التوجه عبر عملة مماثلة حملت اسم $MELANIA.

ورغم الزخم الإعلامي الكبير، حذّرت وكالة بلومبرغ من أن هذه العملات السياسية أو ما يُعرف بـ”Politifi” تفتقر إلى أي قيمة اقتصادية فعلية، ووصفتها بأنها أدوات مضاربة بحتة تعتمد على شعبية الشخصيات المرتبطة بها.

وتُعد عملة $TRUMP اليوم أبرز الأمثلة على هذا النوع من العملات، حيث تستمد قيمتها من الحضور السياسي والإعلامي أكثر من اعتمادها على أي مشروع تقني أو استخدام اقتصادي، ما يجعلها شديدة الحساسية تجاه الأحداث السياسية الكبرى والتغيرات على الساحة الدولية.