الأسواق تحت الرقابة.. الحكومة تتدخل لـ«تصحيح الأسعار»

أجرى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل أبوشيحة، جولة ميدانية شملت عدداً من الأسواق التجارية، بمشاركة عمداء بلديات عين زارة وتاجوراء، إلى جانب مديري الإدارات والمكاتب الفنية المختصة في الوزارة، وذلك لمتابعة أوضاع السوق ومستويات الأسعار.

وشملت الجولة متابعة حركة انسياب السلع داخل الأسواق، ورصد مستوى توفرها للمستهلكين، في إطار خطة وزارة الاقتصاد والتجارة الهادفة إلى تنظيم السوق المحلي والعمل على تصحيح مستويات الأسعار.

واطلع الوزير خلال الزيارة على تفاوت انخفاض أسعار بعض السلع والمنتجات بين الأسواق المختلفة، كما استمع إلى ملاحظات التجار بشأن حركة الأسعار وتباينها بين منطقة وأخرى.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة استمرارها في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتصحيح الأسعار وتنظيم نشاط الوكلاء التجاريين، بما يساهم في تعزيز استقرار السوق وتحقيق مزيد من الانخفاض في أسعار السلع الأساسية.

وشددت الوزارة على أن القطاع الخاص النظامي يعد شريكاً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحسين انسياب السلع داخل السوق المحلي.

وتأتي هذه الجولات في إطار جهود حكومية متواصلة لمتابعة الأداء الاقتصادي داخل الأسواق الليبية وتعزيز الرقابة على حركة الأسعار.