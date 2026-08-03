الأسواق تغيّر اتجاهها.. النفط يتراجع بقوة والذهب «يقترب من القمة»

تراجعت أسعار النفط في تعاملات الإثنين، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محادثات جديدة مع إيران ستبدأ اليوم، عقب قراره إلغاء هجوم عسكري واسع كان مخططًا له ضد طهران، ما عزز توقعات الأسواق بإمكانية خفض التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وانخفض خام برنت تسليم اكتوبر بنسبة وصلت إلى 7.3 بالمئة، بعدما حققت العقود الآجلة مكاسب قوية خلال يوليو الماضي، وصعدت بنحو الربع في أكبر ارتفاع شهري لها منذ مارس. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون مستوى 80 دولارًا للبرميل.

وقال تاكاهيرو أساوكا، الباحث في السلع الأساسية لدى معهد “إيتوتشو للأبحاث”، إن انخفاض أسعار النفط يعكس حالة ارتياح في الأسواق بعد تجنب تصعيد إضافي، موضحًا أن التراجع جاء بشكل أساسي نتيجة انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية وتغطية مراكز البيع على المكشوف.

وأضاف أساوكا أن استمرار انخفاض أسعار النفط يرتبط بمدى التوصل إلى اتفاق يسمح بعودة حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.

وشهدت أسواق النفط خلال يوليو الماضي تقلبات واسعة، إذ تحرك خام برنت ضمن نطاق بلغ نحو 32 دولارًا للبرميل، مع تجدد القتال عقب انهيار هدنة يونيو، وامتداد التوترات إلى البحر الأحمر والأردن، قبل انهيار هدنة أخرى في أواخر يوليو كانت تهدف إلى دعم المسار الدبلوماسي.

كما تراجع الغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة وصلت إلى 6.3 بالمئة خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، مع متابعة المستثمرين لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسواق الطاقة.

وفي المقابل، قلصت العقود الآجلة للنفط جزءًا من خسائرها بعد إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة قبالة سلطنة عمان أبلغت عن وقوع انفجار بالقرب منها الأحد، ما أعاد المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وانخفض خام برنت تسليم اكتوبر بنسبة 5.2 بالمئة إلى 83.34 دولارًا للبرميل عند الساعة 11 صباحًا بتوقيت سنغافورة، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنسبة 5.9 بالمئة إلى 79.68 دولارًا للبرميل.

وفي أسواق المعادن، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين، مدعومة بتوقعات المستثمرين بأن يؤدي انخفاض أسعار الطاقة إلى تخفيف الضغوط التضخمية، عقب إعلان واشنطن بدء جولة جديدة من المفاوضات مع إيران.

وصعدت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر بنسبة 0.40 بالمئة إلى 4123.40 دولارًا للأونصة، كما ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.59 بالمئة إلى 4069.95 دولارًا للأونصة.

وجاء ارتفاع الذهب رغم تراجع أسعار النفط، مع اعتبار الأسواق أن تهدئة التوترات الجيوسياسية وانخفاض تكاليف الطاقة يمكن أن يؤثرا على توقعات التضخم والسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.