الأطعمة الحارة.. هل هي حليف للصحة أم تهديد للجسم؟

تحتل الأطعمة الحارة مكانة خاصة في ثقافات غذائية كثيرة حول العالم، إذ يضيف الفلفل الحار نكهة قوية ومميزة إلى الأطباق، لكنه لا يُستخدم فقط لتحسين الطعم، بل أصبح محورًا للعديد من الدراسات العلمية التي بحثت تأثير مركباته الطبيعية، خصوصًا مادة “الكابسيسين”، على صحة الإنسان.

وتوجد مادة الكابسيسين بشكل أساسي في الفلفل الحار، وهي المركب المسؤول عن الإحساس بالحرارة واللذع عند تناوله. وتشير الأبحاث إلى أن هذه المادة تمتلك خصائص بيولوجية متعددة، من بينها التأثير على عمليات الأيض، وتقليل الالتهابات، والتأثير في صحة القلب والأوعية الدموية، لكن فوائدها تعتمد على الكمية وطبيعة جسم الشخص.

وتشير دراسات وبائية واسعة إلى وجود ارتباط بين تناول الفلفل الحار بانتظام وانخفاض خطر الوفاة الناتجة عن بعض الأمراض المزمنة. فقد وجدت أبحاث شملت مجموعات كبيرة من الأشخاص أن محبي الأطعمة الحارة سجلوا معدلات أقل للإصابة ببعض أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بمن لا يتناولونها، إلا أن الباحثين يؤكدون أن هذه النتائج تُظهر ارتباطًا وليس دليلًا قاطعًا على أن الفلفل الحار وحده يمنع الأمراض.

ويُعتقد أن الكابسيسين قد يساعد في دعم صحة القلب من خلال تأثيره المحتمل على تحسين تدفق الدم، وتقليل بعض عوامل الالتهاب، والمساعدة في تنظيم مستويات الدهون في الدم. كما تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الفلفل الحار قد يرتبط بانخفاض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين وظيفة الأوعية الدموية، ضمن نظام غذائي صحي متكامل.

كما يرتبط الفلفل الحار بزيادة مؤقتة في معدل حرق الطاقة، إذ تحفز مادة الكابسيسين عملية تُعرف باسم “التوليد الحراري”، وهي إنتاج الجسم للحرارة من خلال استهلاك الطاقة. وتوضح الأبحاث أن هذا التأثير قد يساعد بشكل محدود في التحكم بالوزن، لكنه لا يُعد وسيلة مستقلة لإنقاص الوزن دون اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني.

وتشير دراسات أخرى إلى أن الأطعمة الحارة قد تساعد على تقليل الشهية لدى بعض الأشخاص، إذ يشعر البعض بالشبع بسرعة أكبر بعد تناول وجبات تحتوي على الفلفل الحار. ومع ذلك، تختلف هذه الاستجابة بين الأفراد، وقد يؤدي تناولها لدى آخرين إلى زيادة الرغبة في تناول بعض الأطعمة، خصوصًا إذا كانت الوجبة غنية بالدهون أو السعرات الحرارية.

ويحتوي الفلفل الحار أيضًا على مركبات مضادة للأكسدة، إضافة إلى فيتامين “ج” ومركبات نباتية أخرى تساعد الجسم على مواجهة الإجهاد التأكسدي الذي يرتبط بتلف الخلايا وظهور بعض الأمراض المزمنة. وتعمل مضادات الأكسدة على دعم دفاعات الجسم الطبيعية، لكنها لا تجعل الأطعمة الحارة علاجًا مباشرًا للأمراض.

وفي ما يتعلق بالجهاز الهضمي، تختلف تأثيرات الأطعمة الحارة بين الأشخاص. فبعض الدراسات تشير إلى أن الكابسيسين قد يحفز إفرازات الجهاز الهضمي ويساعد على تحسين حركة الأمعاء لدى بعض الأشخاص، بينما يعاني آخرون من تهيج المعدة أو زيادة الشعور بالحرقة بعد تناول كميات كبيرة من الفلفل الحار.

ولا تؤكد الأدلة العلمية أن الأطعمة الحارة تسبب قرحة المعدة كما كان يُعتقد سابقًا، إذ أظهرت الدراسات أن السبب الرئيسي لمعظم حالات القرحة يرتبط بعدوى بكتيريا “هيليكوباكتر بيلوري” أو استخدام بعض الأدوية، وليس تناول الفلفل الحار بحد ذاته. لكن الأطعمة الحارة قد تزيد الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون أصلًا من ارتجاع المريء أو حساسية في الجهاز الهضمي.

وقد يكون للفلفل الحار دور في تحسين حساسية الجسم للإنسولين، إذ بحثت بعض الدراسات تأثير الكابسيسين على عمليات استقلاب السكر، وأشارت إلى إمكانية وجود فوائد في تنظيم مستويات الغلوكوز. لكن هذه النتائج ما تزال تحتاج إلى مزيد من الدراسات لتحديد التأثيرات طويلة المدى.

ومن ناحية أخرى، فإن الإفراط في تناول الأطعمة الحارة قد يؤدي إلى مجموعة من المشكلات، أبرزها حرقة المعدة، وآلام البطن، والإسهال، وتهيج القولون لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه هذه الأطعمة. كما قد تزيد الأعراض لدى المصابين بمتلازمة القولون العصبي أو الارتجاع المعدي المريئي.

ويختلف تحمل الجسم للأطعمة الحارة بشكل كبير بين الأشخاص، فبينما يستطيع البعض تناول كميات كبيرة من الفلفل دون مشكلات، قد يعاني آخرون من أعراض مزعجة حتى مع كميات صغيرة. لذلك يعتمد تناولها على قدرة الجهاز الهضمي والعادات الغذائية لكل شخص.

كما يجب الانتباه إلى أن بعض الأطعمة الحارة الجاهزة، مثل الوجبات السريعة والصلصات المصنعة، قد تحتوي على كميات مرتفعة من الملح والدهون والمواد المضافة، ما يجعل تأثيرها الصحي مختلفًا عن الفلفل الحار الطبيعي المستخدم ضمن وجبة متوازنة.

ويشير خبراء التغذية إلى أن أفضل طريقة للاستفادة من الأطعمة الحارة هي تناولها باعتدال، واختيار مصادر طبيعية مثل الفلفل الطازج أو المجفف، وإدخالها ضمن نظام غذائي غني بالخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية.

وفي النهاية، لا يمكن اعتبار الأطعمة الحارة علاجًا سحريًا أو خطرًا مطلقًا، فهي تحمل فوائد محتملة مدعومة بأبحاث علمية، لكنها قد تسبب مشكلات لدى بعض الأشخاص عند الإفراط فيها. ويظل العامل الأهم هو الكمية، ونوعية الطعام المصاحب لها، ومدى توافقها مع طبيعة جسم كل فرد.