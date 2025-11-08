الأعلى للدولة يؤكد دعمه الكامل لحقوق المتقاعدين ويشدد على عدم التلاعب بها

أصدر المجلس الأعلى للدولة، اليوم السبت 8 نوفمبر 2025، بياناً رسمياً يؤكد فيه دعمه المتواصل لحقوق المتقاعدين، مشدداً على أن هذه الحقوق ليست محل خلاف أو مساومة، وأن محاولات بعض الأطراف ترويج أخبار مغلوطة لا يجب أن تُستغل للإساءة إليهم.

وأوضح المجلس أن دعمه للمتقاعدين يأتي إدراكاً لما قدموه من جهود وتضحيات خلال سنوات عملهم في مؤسسات الدولة المختلفة، مؤكدين أن تحسين أوضاعهم المعيشية ليس التزاماً قانونياً وأخلاقياً فحسب، بل ضرورة اجتماعية وإنسانية تعزز الاستقرار والتكافل الوطني.

وأشار المجلس إلى أن رفضه لبعض القوانين الصادرة عن مجلس النواب لم يكن أبداً رفضاً لتحسين حياة المواطنين، سواء فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية أو مرتبات المعلمين وأعضاء هيئة التدريس أو الهيئات القضائية، بل كان الرفض مقتصراً على التشريعات التي تكرّس الانقسام السياسي أو تخالف الاتفاق السياسي أو تتطلب توافقاً بين المجلسين، مثل إنشاء المحكمة الدستورية.

واختتم البيان بالتأكيد على مطالبة المجلس لكافة الجهات التنفيذية بسرعة تنفيذ إجراءات تحسين المرتبات والمعاشات وفق القوانين النافذة، باعتبار أن إنصاف المتقاعدين هو إنصاف للوطن بأسره.