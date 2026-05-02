الأعلى للدولة يؤكد دور عمال الموانئ في دعم الاقتصاد

في أجواء احتفالية عكست تقديرًا رسميًا لدور العمال، شارك النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة المهندس حسن حبيب، الجمعة، في مراسم إحياء عيد العمال التي نظمتها وزارة العمل والتأهيل داخل ميناء الخمس البحري، استجابةً لدعوة من وزير العمل والتأهيل المهندس علي العابد، تزامنًا مع المناسبة التي توافق الأول من مايو من كل عام.

وجمعت الفعالية عددًا من المسؤولين، من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس سالم الزادمة، إلى جانب وزير العمل والتأهيل، وعدد من الوزراء والوكلاء ومسؤولي المؤسسات الحكومية، إضافةً إلى حضور لافت لعمال الموانئ القادمين من مختلف الموانئ الليبية، في مشهد يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.

وخلال كلمته في الاحتفالية، أشاد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتأهيل في تنظيم سوق العمل والعمل على تحقيق استقراره، معتبرًا أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية.

وسلط الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه العمال في تحريك عجلة التنمية داخل البلاد، مع تأكيد خاص على عمال الشركة الليبية للموانئ، الذين وصف دورهم بالحيوي في تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم حركة التجارة عبر الموانئ.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سياق الاحتفال بعيد العمال، الذي يُعد مناسبة سنوية لتكريم جهود العمال وتسليط الضوء على إسهاماتهم في بناء الاقتصاد الوطني، في وقت تسعى فيه المؤسسات الرسمية إلى تعزيز بيئة العمل وتنظيمه بما يواكب متطلبات المرحلة الاقتصادية في ليبيا.