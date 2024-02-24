الأعلى للدولة يبحث الواقع البيئي والإنساني في مدينة زليتن

ناقشت لجنة متابعة الأوضاع البيئية والإنسانية بمدينة زليتن، المنبثقة عن المجلس الأعلى للدولة، مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة والثروة الحيوانية، “حسين القطراني”، الوضع البيئي والأضرار التي لحقت بالأشجار والحيوانات بالمدينة جراء ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وسبل معالجة الآثار المترتبة على هذه الظاهرة تخفيفا من معاناة السكان.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق من الخبراء والمختصين بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية، للبدء الفوري بحصر الأضرار الناجمة عن هذه الظاهرة، وصولا لوضع الأساسات للحلول العاجلة وبعيدة المدى.

واقترح أعضاء اللجنة إقامة ورشة عمل حول الإمكانيات المتاحة للاستفادة من المياه في الاستخدامات الزراعية، ووضع خارطة التنمية الزراعية والثروة الحيوانية والبرامج المستقبلية لمقاومة الأمراض الحيوانية والآفات الزراعية وآليات التنقيد، حيث تم الاتفاق على البدء في تشكيل لجنة خبراء لعقد هذه الورشة.