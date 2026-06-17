«الأعلى للدولة» يبحث تعزيز التعاون مع تشاد

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، رفقة رئيس لجنة الصداقة الليبية التشادية بالمجلس الدكتور الطاهر مكني، وعدد من أعضاء لجنة الصداقة ورؤساء اللجان الدائمة، اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026، وفد لجنة الصداقة التشادية الليبية بمجلس الشيوخ التشادي برئاسة الدكتور زكريا صالح، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتشاد، والعمل على تطوير مجالات التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً ما يتعلق بأوضاع المناطق الحدودية وسبل دعم الاستقرار والتنسيق الأمني بين الجانبين.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية تعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين المؤسسات والجهات المعنية في البلدين، بما يساهم في توطيد العلاقات الثنائية، ودعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك في مختلف القطاعات.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مساعي متواصلة لتعزيز التعاون بين ليبيا وتشاد، خاصة في ظل التحديات المشتركة المرتبطة بالمناطق الحدودية وملفات الهجرة والأمن والتنمية.

وزير الإسكان يبحث مع الأعلى للدولة خطط تطوير القطاع العمراني

التقى وزير الإسكان والتعمير المهندس عصام جمعة التموني، رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، لمتابعة خطط وبرامج تطوير قطاع الإسكان والتعمير خلال المرحلة المقبلة، وذلك يوم الاثنين 15 يونيو 2026.

وتناول اللقاء مناقشة الخطط الهادفة إلى تطوير القطاع العمراني بما يواكب احتياجات المواطنين ويدعم مسارات التنمية في مختلف المدن، مع التأكيد على أهمية تحسين البنية التحتية وتوسيع نطاق المشاريع الإسكانية.

كما بحث الجانبان جهود الوزارة في متابعة واستكمال عدد من المشاريع الإسكانية المتوقفة، والعمل على إعادة تفعيلها وفق خطط تنفيذية واضحة، بما يسهم في تحسين الواقع العمراني وتوفير حلول سكنية تلبي احتياجات المواطنين.

وتطرق اللقاء إلى برامج إزالة وإعادة بناء المباني القديمة، وإعادة هيكلة الأحياء السكنية بما يحافظ على الطابع المعماري والهوية التاريخية، ويراعي الجوانب الجمالية والتراثية وفق أسس عمرانية حديثة.

وأكد وزير الإسكان والتعمير حرص الوزارة على مواصلة تنفيذ خططها في تطوير المدن وتحسين جودة الحياة للسكان، وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة في مختلف المناطق، ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى الارتقاء بالقطاع العمراني في ليبيا.