«الأعلى للدولة» يدعو الليبيين في ذكرى التحرير إلى التكاثف والوقوف صفًا واحدًا

أصدر المجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، بيانًا بمناسبة ذكرى تحرير ليبيا التي تصادف الـ23 من أكتوبر.

وقال المجلس في بيانه تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه:

يهنّئ المجلس الأعلى للدولة الشعب الليبيّ الكريم بمناسبة عيد تحرير ليبيا، هذا العيد الذي يأتي ليذكّرنا بالتضحيات الكبيرة التي بذلها شعبنا العظيم في سبيل الإطاحة بنظام دكتاتوري ظالم، قبع على بلادنا عشرات السنين، ومارس شتى أنواع الظلم والطغيان؛ لينجح شعبنا الأبيّ أخيرا بثورةٍ شعبيةٍ عارمةٍ في إسقاطه والانتقال بليبيا إلى مرحلةٍ جديدةٍ استُهلت بانتخاباتٍ حرةٍ ونزيهة.

وأشار البيان إلى أنه برغم عدالة القضية وأحقية المطالب، في بناء دولة ديمقراطية مدنية، توفر الحرية والعدالة والعيش الكريم، إلا أن هذا لم يرق لأطرافٍ محليةٍ وإقليمية، تأبى إلا أن تقتل مشروع الانتقال في مهده، وتقضي على حلم الليبيين في بناء دولتهم المنشودة؛ فاستمرت محاولاتهم المختلفة بعملياتٍ عديدةٍ آخرها العدوان العسكري الفاشل على العاصمة طرابلس بهدف السيطرة على السلطة بقوة السلاح، وإرجاع ليبيا إلى المربع الأول، لحكم الفرد ووصاية الغير.

ودعا المجلس الأعلى للدولة الليبيين في هذه المناسبة إلى التكاثف والوقوف صفًا واحدًا في وجه هذا المشروع وتلك المؤامرات التي تحاك ضد الوطن.

كما أكد تمسكه باستكمال مسيرة الشعب النضالية وحرصه الشديد على العمل المتواصل بما يحافظ على المسار السياسي ويصل بالبلاد إلى دولة الدستور والقانون والمؤسسات.